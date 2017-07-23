Lice'de 2 kırsal mahalle ve bazı mezralardaki sokağa çıkma yasağı kalktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 2 kırsal mahalle ve bağlı bazı mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesi sınırlarında bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon yapılan bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, ilçeye bağlı Akçabudak Mahallesi ile bağlı Tahtakülek, Mahmudan, Kasanmahallesi, Hij, Mahmutlu, Leyhasor, Dergan, Kaynaktaşı ve Alıçlıyayla mezraları, Ulucak Mahallesi ile bağlı Yeniyazı, Ballıca, Aliyan ve Abdurrahmanağa mezralarında 21 Temmuz'da saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgede saat 05.00 itibarıyla yasağın sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.