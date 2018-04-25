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Buradasınız : » » Lice ve Kulp ilçesinde 69 alanda sokağa çıkma yasağı

Lice ve Kulp ilçesinde 69 alanda sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 kırsal mahalle ile 52 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Lice ve Kulp ilçesinde 69 alanda sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

17 kırsal mahalle ile 52 mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kırsal mahalle ve bağlı mezralar şunlar:

"Lice ilçesine bağlı Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları; Kulp ilçesine bağlı Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları."

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: lice, kulp, Diyarbakır
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