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Buradasınız : » » Leylek sürüleri Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğini etkiliyor

Leylek sürüleri Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğini etkiliyor

Baharın gelmesiyle Atatürk Havalimanı çevresinde sık sık görülen leylek sürüleri zaman zaman hava trafiğini etkiliyor.

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Leylek sürüleri Atatürk Havalimanında hava trafiğini etkiliyor

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor.

Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Türk Hava Yolları'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.

Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise, Trafik Kontrol Kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor" diye konuştu.

Ekipler, Atatürk Havalimanı'nda Sefaköy ile Ataköy yönündeki pist başları ile Florya yönündeki yaklaşma noktalarında görülen kuşlara göre hareket ediyor.

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: leylek sürüsü, atatük havalimanı
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