Leyla'yı arama çalışmaları devam ediyor

Ağrı Bezirhane Köyü'nde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla otluk arazide arandı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kızları Leyla'nın bulunması için yapılan arama çalışmaları 8. gününde.

Arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan otluk arazide sabah saatlerinde arama çalışmasını yeniden başlattı.

Arama çalışmaları İHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Ekipler, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı bulmaya çalışıyorlar.

"İhbarlar tek noktada toplanacak"

Leyla'nın bulunması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

Kaynak: İHA, AA