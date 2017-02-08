  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Leyla Zana adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Leyla Zana adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Leyla Zana adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan ve Diyarbakır'da gözaltına alınan Zana, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, Zana'nın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 
 

Etiketler: Diyarbakır, terör soruşturması, Leyla Zana, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, resmi gazete
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