Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir gözaltına alındı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Aydemir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Başsavcılığı duyurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 3'ünün mevcut delil durumları göz önüne alınarak adil kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Baba Aydemir: Kimseyi suçlamamız yersiz olur

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Kaynak: TRT Haber, İHA

