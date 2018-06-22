Lavanta tarlalarında hasat vakti

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü bahçesi ve Karaağaç yolundaki tarlalarda ekili lavantalar biçme makineleriyle saplarından ayrıldı.

Mor renkli tarlalarda hasat sırasında, vatandaşlar da fotoğraf çektirdi ve lavanta topladı.

Lavanta hasadının ardından buhar distilasyonu sistemi ile yağ çıkarma işlemi yapıldı.

"Tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel, vatandaşların "Edirne Lavanta Tarla Günleri"ne beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini söyledi.

Merve Güzel, aromatik ve tıbbi bitkilerden lavantaya ilginin Türkiye'de yüksek olduğunu anlattı:

"Lavantanın getirisi yüksek. Amacımız çok verimli arazilerde değil, ayçiçeği ve buğdayda verimi çok düşük arazilerde bu bitkimizi değerlendirmektir. Kent merkezinde Karaağaç'taki 15 dönümlük lavanta tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz. Hasadımız devam ediyor.

Bu yıl ilk kez mekanizasyonla yapıyoruz hasadı, bunun haricinde elektrikli testere ile yapmıştık. Toplanan lavantaların yağını çıkarıyoruz. Geçen yıl topladığımız lavantaların yağının litresini 100 euro'dan sattık. Bu senekiler de aynı şekilde devam edecek. Bu sadece yağın fiyatı, suyuna da ayrıca ayrı talep var, onu da satacağız bu sene. Tarlalara peteklere de koyduk, balını da satacağız."

Makinazasyon sistemi ile lavanta hasadı

Emekli Fikret Kırbıyık da İstanbul Avcılar'daki atölyesinde tarım aletleri ürettiğini söyledi.

Fikret Kırbıyık, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'in kendisiyle irtibata geçtiğini ve lavanta biçme makinesi üretmesi için öncü olduğunu anlattı:

"Lavantayı çok seviyorum. Lavanta sevdam var, bununla yatıyorum bununla kalkıyorum. Edirne'de de lavanta tarlaları genişledi. Bunlara uygun bir makine yaptık. Hasat bu makineyle daha da kolay oluyor."

Kaynak: AA