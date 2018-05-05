Lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 38 Suriyeli yakalandı

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-33 Bot Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Kaş'a bağlı Gürmenli Adası açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan göçmenlerin botu, ekipler tarafından durduruldu.

9'u çocuk, 12'si kadın, 38 Suriyeli kaçak sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkarılan kaçakların güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA