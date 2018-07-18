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Lastiği patlayan uçak Esenboğa'ya zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Bahreyn seferini yapan tarifeli uçak, lastiğinde meydana gelen sorun nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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Lastiği patlayan uçak Esenboğaya zorunlu iniş yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 22.00'de Bahreyn'e havalanan uçağın lastiğinde kalkış esnasında sorun meydana geldi.

Kule ile irtibata geçen uçağın pilotu tedbir amacıyla zorunlu iniş istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara semalarında bir süre tur atarak yakıt boşalttı.

Uçak, inişini sorunsuz gerçekleştirdi

Uçak, saat 01.55'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz indi. Yolcular ise terminale alındı.

Lastiği patladığı belirlenen uçağın sefere devam edip etmeyeceğine kontrollerden sonra karar verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, zorunlu iniş, Ankara Esenboğa Havalimanı
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