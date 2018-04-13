"Lale Festivali" için ek otobüs ve vapur seferleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, en güzel lalelerin görülebileceği ana etkinlik alanı olan Emirgan'a vatandaşların rahat ulaşabilmeleri amacıyla oluşturulan ek otobüs ve vapur hatları, festival bitimine kadar her gün tarifeli olarak seferler yapacak.

Günde karşılıklı 34 seferin yapıldığı, "Maslak Metro-İstinye-Emirgan" güzergahında hizmet veren "LF" kodlu Lale Festivali Otobüs Hattı, yolcularını her gün Emirgan'a ulaştırıyor. İlk seferi, saat 06.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden başlayan hattın son seferi ise 21.35'de Emirgan'dan yapılıyor.

Şehir hatları lale seferleri

İstanbul Lale Festivali için 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında her gün yolcu motorları ile tarifeli seferler düzenleniyor.

Emirgan Korusu ile ziyaretçilerini buluşturan İBB Şehir Hatları, Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden Emirgan'a ek sefer yapıyor.

Lale seferleri için, Kadıköy'de bulunan Beşiktaş-Adalar ve Üsküdar iskelelerinden kalkan yolcu motoru, ardından Üsküdar'a uğrayıp yolcularını Emirgan'a ulaştırıyor.

Kaynak: AA