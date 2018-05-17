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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsraili protesto etti

Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazıları asılırken, bina ve bahçelere ışıklarla "Kudüs" yazıldı.

Protestoya Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu, Kırklareli Evlad-ı Fatihan Yurdu, Çorlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler destek verdi.

Kırklareli KYK Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, bugün Kudüs için ayakta olduklarını, Kudüs'te yaşanan katliamın tüm İslam alemini rahatsız ettiğini belirterek, tüm Türkiye'nin Kudüs'ün arkasında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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