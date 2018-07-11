Kuzey Marmara Otoyolu gün yüzüne çıkıyor

Marmara bölgesinin ulaşımını rahatlatacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları ile entegre edilecek yatırımda viyadükler ve 4 şerit ile dünyada ilk olma özelliğine sahip tüneller gün yüzüne çıkmaya başladı.

Avrupa kıtasında 72, Asya kıtasında 122 kilometre ana yol uzunluğundaki projede 76 kilometre bağlantı yolları, 154 kilometre uzunluğunda 38 kavşak ile 5'i Kocaeli kesiminde bulunan 8 tünel inşa edilecek.

"Kocaeli'deki ulaşımı rahatlatacak"

Projenin Dilovası'nda 5. kesim Liman Kavşağı-İzmit şantiyesini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz ile firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İbrahim Karaosmanoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun özellikle Kocaeli açısından önemli olduğunu, Türkiye'nin en büyük üretim kentinin ulaşımını rahatlatacak faydalı bir proje olduğunu söyledi.

Bayram tatilleri ve hafta sonlarında bölgedeki trafik yoğunluğunun kentte önemli sorunlara yol açtığını vurgulayan Karaosmanoğlu, D-100 karayolu ile Anadolu Otoyolu'nda trafik sorununun had safhada olduğunu belirtti.

"İnşaat 2019 yılı sonunda tamamlanacak"

Kentteki trafik sorununun halledilebilmesi için Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an önce hayata geçmesinin önemine değinen Karaosmanoğlu, şunları anlattı:

"Kısa süre içinde, 2018'de önemli bölümü tamamlanıp hizmete açılacak, 2019 yılı sonunda da tamamen 200 kilometreye yakın bu büyük inşaat tamamlanacak. Bittiği zaman Kocaeli şehir içi ulaşımında bize çok büyük bir rahatlık getirecek.

Dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor. Bir mühendislik harikası... 135 metre ile Türkiye'nin en yüksek viyadüklerinden biri bu bölgede inşa ediliyor. Hatırlarsanız bir Bolu tüneli 16 yılda bitirilemedi, sonuç itibariyle projedeki yanlışlıktan dolayı kapatıldı.

Bugünkü Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden itibaren Bolu tünelini çok kısa sürede duble olarak, üç şerit olarak açtı. Lokomotif önemli, hükümetin yönetimi, kararlılığı önemli. İnanıyorum ki, yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye bu tür başarıları çok daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA