Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.