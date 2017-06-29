Kuzey Ege'deki turizmciler "bayram" yaptı

Kuzey Ege'nin tatil beldeleriyle ünlü Edremit Körfezi'ne Ramazan Bayramı öncesi başlayan yoğun ilgi, geçen yıl umduğunu bulamayan turizmcileri sevindirdi.

Yılda ortama 3 milyon gecelemenin olduğu Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki turistik tesislerde, bayramda doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

Kuzey Ege'nin eşsiz manzaraya sahip Kazdağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin masmavi suları kıyısında kurulu merkezler, her tatil döneminde olduğu gibi bayramda da vatandaşların ilgi odağı oldu.

Edremit Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, bayramı dolu geçirdiklerini söyledi.

Bayramdan hemen sonra rutin turizm sezonunun başladığına işaret eden Yavuz, "Talebe bakılırsa bayramdan çok daha fazla rezervasyon yaz sezonu için var. Bayramdan önce telefon aramaları çok değildi ama şimdi son derece yoğun. Sezonla ilgili herhangi sıkıntı yok ama tedbirlerin alınarak eksikliklerin giderilmesi şart." ifadelerini kullandı.

"Haziranın kaybını bayram karşıladı"

Edremit Belediyesinin otellerden sorumlu şirketi ED-BEL'in Genel Müdürü İbrahim Yakın da turistik tesislerin bayramda tam kapasite, sonrasında ise yüzde 60'ın üzerinde dolulukla hizmet verdiğini dile getirdi.

Temmuz başından itibaren talebin artacağını belirten Yakın, "Bayram tatili kısa olduğu için esnafa üst seviyelerde katkısı bulunmadı. Cumartesi-pazar giriş yapan tatilci, salı günü çıkış yaptı ve çarşamba günü de işinin başında oldu. Ancak oteller doluydu. Otellerin durumu iyiydi. Haziran ayının ramazan kaybını bayram karşıladı." diye konuştu.

"Yoğunluk 15 Eylül'e kadar devam eder"

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren ilçenin adeta dolup taştığını vurgulayarak, "Üç gün süresince doluluk sürdü. Tahminim, bu sezon Ayvalık için son derece verimli olacak. Sezonun geneline bakıldığında, Ayvalık’ta hem otellerde hem de esnafta iş hacmi turizm açısından çok yükselecek." dedi.

Gençer, yoğunluğun 15 Eylül'e kadar devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise bu bayramı Edremit Körfezi’ndeki diğer ilçelere göre çok daha iyi doluluk oranıyla geçirdiklerini dile getirerek, "Cunda Adası bunların arasında en yüksek oranda müşteri ve misafiri kabul etti. Umarız bu şekilde sürer." ifadelerini kullandı.