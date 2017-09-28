Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'deki fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün ve yarın yapılacak deniz otobüsü seferleri geçici olarak iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini açıkladı.

Yetkililer, diğer hatlardaki feribot seferlerin normal olarak yapıldığını kaydetti.

Batı Karadeniz

Düzce'nin Akaçkoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreyi buldu.

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da yer yer poyraz etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yarına kadar devam edeceğini belirterek, denize açılacak balıkçıları ve vatandaşları uyardı.