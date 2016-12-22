Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.514
    Euro: 3.679
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.862

Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Ege'de bazı feribot seferlerine hava engeli

Kuzey Ege'de bazı feribot seferlerine hava engeli

Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kuzey Egede bazı feribot seferlerine hava engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00'da yapılacak seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak durdurulurken, saat 17.00'de yapılması planlanan sefer bir saat geriye alınarak 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geyikli'den Bozcaada'ya yapılması planlanan 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. Saat 18.00'deki sefer ise bir saat geri alınarak saat 17.00'de yapılacak.

Yetkililer, diğer hatlardaki seferlerin belirlenen saatlerde yapılacağını bildirdi.

Etiketler: Kuzey Ege, Fırtına, feribot, Deniz ulaşımı, deniz seferleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER