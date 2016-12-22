Kuzey Ege'de bazı feribot seferlerine hava engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00'da yapılacak seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak durdurulurken, saat 17.00'de yapılması planlanan sefer bir saat geriye alınarak 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geyikli'den Bozcaada'ya yapılması planlanan 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. Saat 18.00'deki sefer ise bir saat geri alınarak saat 17.00'de yapılacak.

Yetkililer, diğer hatlardaki seferlerin belirlenen saatlerde yapılacağını bildirdi.