Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla 10 gün sonra kurtarıldı.
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