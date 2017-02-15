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Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla 10 gün sonra kurtarıldı.