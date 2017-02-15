Türkiye » Kuyuya düşen köpek yavrusu 11 gün sonra kurtarıldı Buradasınız : Ana Sayfa

Kuyuya düşen köpek yavrusu 11 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek yavrusu, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla 11 gün sonra kurtarıldı.