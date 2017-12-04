Kuyuya düşen 3 kişinin cesedi çıkarıldı

Şırnak'ta, kardeş oldukları öğrenilen Abdurrahman ve Ömer Tunç ile İdris İnal, Balveren beldesinin daha önce kaçak kömür çıkarılan Araköy mevkisine gitti. İki kardeş ve İnal henüz belirlenemeyen nedenle buradaki kuyuya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van, Batman ve Mardin'den gelen ve 16 kişiden oluşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, önce İdris İnal'ın, ardından Abdurrahman ve Ömer Tunç'un cesedini kuyudan çıkardı.

Çalışmaları olay yerinde izleyen Tunç ve İnal'ın yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

Öte yandan, olay yerine gelen Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan yetkililerden bilgi aldı.

AA