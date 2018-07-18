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Kuvvetli yağış İstanbul'u etkisi altına aldı

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan sağanak, Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu.

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Kuvvetli yağış İstanbulu etkisi altına aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi yetkilileri, şehri kameralardan izleyerek yağıştan etkilenen bölgelere ekip yönlendirdi.

Sağanak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günün her saati kalabalık olan meydan bir anda tenhalaştı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı. Yağıştan dolayı bazı rögarlar taştı. 

Sağanak nedeniyle ağaç devrildi

Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Altunizade bölgesinde de yoğun yağış etkili oldu.

Üsküdar'da sağanak nedeniyle ağaç devrildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Anadolu Yakası'nda bazı altgeçitlerde su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Trafikte aksama yaşandı.

İtfaiye ekipleri, Anadolu Hisarı'nda sağanakta mahsur kalan 3 aracı kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. 

Kaynak: AA, DHA 

Etiketler: yağış, sağanak, İstanbul
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