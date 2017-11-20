Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar geliyor

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler akşam saatlerinden itibaren karla karışılık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Gündüz sıcaklıkları 1-2 derece, gece sıcaklıkları 3-5 derece azalacak. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvette, yağış anında zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Akşam saatlerinde Antalya'nın doğu iç kesimlerinde fırtına olacak. Denizlerde rüzgar, öğleden sonra fırtınamsı akşam saatlerinden itibaren Kumluca-Anamur arasında fırtına şeklinde esecek.

Yağışlar, Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş, Burdur'un Bucak, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Ula, Milas, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak.

Ege için kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarasında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülürken, yağışların akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden yer yer 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Ardahan'da 1, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzincan ve Iğdır'da 5 derece kaydedildi.

Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Tunceli'de 10, Kars'ta 9, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da da 7 derece olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesi

Ayrıca, Akdeniz bölgesinde Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Öğleden sonra Ege Denizi'nde rüzgar kuzeyde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde esecek.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.