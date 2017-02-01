  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kuvvetli lodos nedeniyle 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kuvvetli lodos nedeniyle iki kişi yaralandı.

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Kuvvetli lodos nedeniyle 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kentte dünden bu yana etkili olan lodos nedeniyle Kahramanmaraş Adliye Sarayının çatısı, otobüs durağının üzerine düştü. Olayda durakta bekleyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile belediye temizlik işçileri çağrıldı. Belediye işçilerinden biri, çatının molozlarını temizlediği sırada, fırtınanın etkisini artırmasıyla molozlar çarpınca düştü. İtfaiye ve temizlik işçileri, yere düşen işçiyi rüzgarın etkisiyle uçuşan molozlardan korumaya çalışırken, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri de kuvvetli rüzgar nedeniyle yaralı işçiye müdahale etmekte zorlandı.

Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Bazı ağaçlar yerinden söküldü.

Ağaçlar ve çatı parçalarının üzerine devrildiği araçlarda da maddi hasarlar oluştu. AA

Etiketler: Kahramanmaraş, kuvvetli lodos, Fırtına
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