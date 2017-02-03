Kuveyt Büyükelçisi'nden TRT'ye ziyaret

Kısa bir süre önce Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği görevine başlayan Ghassan Yusuf el Zawawi, TRT Genel Müdürü Şenol Göka'yı ziyaret etti.

Yayıncılık alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Göka, “Televizyon alanında iyi ilişkilerimiz var, kaldı ki bu iyi belki biraz eksik ifade olur oldukça iyi ilişkilerimiz var fakat bunu bir türlü çok daha aktif hale getiremiyoruz.” şeklinde konuştu.

İki ülke arasında yayıncılık alanındaki ilk adımın 25 yıl önce atıldığını ifade eden ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gerekli adımların atılacağının altını çizen Göka, “Hem Kuveyt Televizyonuyla hem o çevreyle hem de Arapça yayınlarımız ve Türkçe yayınlarımız açısından daha yoğun bir işbirliği oluşturmak istiyoruz. Hem ortak program yapımı açısından hem dizi üretimi açısından hakikaten kültürleri birbirine çok benzeyen bu halkların tanıtılması ve karşılıklı ilişki içerisinde daha yakın olması için bize de bir görev düşüyor. İnşallah sizin gelişiniz ve özel ilginizle bunu daha da sıklaştırırız, daha da etkin bir hale getiririz" dedi.