Kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün adı verildi

Aksaray'ın Eskil i̇lçesi Büğet köyündeki okula yapılan kütüphaneye, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencileri, Şehit İbrahim Er İlköğretim Okulu'nda kütüphane kurulması için ASÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Yemen eşliğinde, yaklaşık 1 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu sürede kütüphane için kitap toplayan öğrenciler kütüphanenin kurulacağı okulun bakım gerektiren bazı bölümlerinde tadilat ve boya yaptı.

Kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismini veren öğrenciler, düzenlenen etkinlikle kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Yemen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata dokunan çalışmalar yapmak arzusunda olduklarını belirtti.

Topluma duyarlı, vatanına ve milletine hizmet etmeyi kendine şiar edinen gençlerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlenebileceğine inandıklarını ifade eden Yemen, "Şehit Eren Bülbül kardeşimizin nezdinde tüm şehitlerimizi anmak ve köy okullarımızda da unutulmamalarını sağlamak amacıyla bu işe emek ve gönül verdik. Bu çalışmamızda başta Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Şahin olmak üzere bize katkı veren herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA