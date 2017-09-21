Kütahyalı, Terim'in açtığı davada beraat etti

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında daha önce zorla getirilme kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı ile Terim'in avukatı Rezan Epözdemir katıldı.

Savunması sorulan Kütahyalı, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Söz konusu yazıda hakaret ve iftira içeren hiçbir söz geçmemektedir. Sadece sormuş olduğum sorular mevcuttur. Kaldı ki bu soruları sadece Fatih Terim'e değil, TFF'ye de yöneltmiş olmaktayım." dedi.

Yazıda adı geçen İsmail Demiriz'in şu anda FETÖ üyeliğinden yargılandığını ve bu kişinin tüm gazetelerde Fatih Terim'in yardımcısı olarak gösterildiğini anlatan Kütahyalı, "Bunlardan hiçbirisi tekzip edilmedi. Ben de bu gazete haberlerine dayanarak yazımı yazdım. Burada hakaret ya da iftira suç kastım yoktur. Fatih Terim'e karşı hiçbir husumetim yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Söz alan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ise sanık savunmasına katılmadığını söyleyerek, "Bu husumet nedeniyle yazılmış bir yazıdır. İsmail Demiriz'in iş akdi, müvekkilim Terim TFF'de işe başladıktan sonra feshedilmiştir. FETÖ'nün eski futbol imamları Sait Alpsoy ve Latif Erdoğan, beyanlarında müvekkilimin futbol camiasında tek ele geçiremedikleri şahıs olduğunu beyan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Terim hakkında, 'FETÖ mensuplarını koruyor intibası' uyandırdı"

Sanık Kütahyalı'nın yazısıyla ilgili farklı mahkemelerden erişimin engellenmesi ve düzeltme yayınlanması kararı aldırdığını vurgulayan Epözdemir, "Müvekkilim hakkında bu yazıyla 'FETÖ mensuplarını koruyor' intibası uyanmıştır. Sanıktan şikayetçiyiz ve cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Tekrar konuşan sanık Kütahyalı, İsmail Demiriz'in iş akdinin Terim'in işe başlamasından sonra feshedilmediğini, Demiriz'in Ekim 2014'te taltif edildiğini, Ekim 2015'te görevine son verildiğini ve 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra da görevine devam ettirildiğini dile getirdi.

"Kaldı ki İsmail Demiriz'in FETÖ'cü olduğu bilinmektedir ve benim Fatih Terim'in FETÖ'cü olduğuna dair herhangi bir iddiam yoktur." diyen Kütahyalı, bunun aksine şahitlik edebileceğini ve yazısında sadece Demiriz'in görevde kalmasını sorguladığını öne sürdü. Kütahyalı ayrıca, "Bu olayı gündeme getiren 6 ayrı gazeteci vardır ancak sadece bana dava açılmıştır." ifadesini kullandı.

Mahkemenin beraat kararı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, "hakaret ve iftira" suçlarının yasal unsurları oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kütahyalı'nın Ağustos 2016'da kaleme aldığı yazısında, müşteki Terim'in FETÖ mensuplarını koruduğu yönünde iddialara yer verildiği, yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı, haberin gerçek olmadığı, basın özgürlüğü kapsamının dışına çıkılarak hukuka uygunluk sebeplerine riayet edilmediği vurgulanıyordu.

Kütahyalı'nın yazısında, işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak için müştekiyle ilgili "FETÖ mensuplarına yardım ettiği" iddiasında bulunduğu savunulan iddianamede, şüphelinin bu eyleminin ''iftira'' suçunun yasal unsurlarını oluşturduğu bildiriliyordu.

İddianamede şüphelinin, bu eylemi nedeniyle "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "iftira" suçlarından 1 yıl 3 aydan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.