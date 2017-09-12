Kütahya'daki yangın kontrol altında

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 10 Eylül'de çıkan ve dün sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 10 Eylül'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının, dün sabaha karşı kontrol altına alındığını ancak akşam saatlerinde çıkan rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını söyledi.

Ekiplerin aralıksız çalıştığını aktaran Oktar, şunları kaydetti:

"Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının, yayılması ve ilerlemesi durduruldu. Sabah erken saatlerde 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı çalışmalarına tekrar başladı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bir aksilik çıkmazsa gün içerisinde tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangın şu anda çevrili alan içinde devam ediyor. Bir yandan da soğutma çalışmaları sürüyor."