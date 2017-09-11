  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.1
  • BIST 108451.7
    ALTIN 146.766
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahyadaki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, dün öğle saatlerinde Çukurca beldesi yakınlarında bulunan Ballıca mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını bildirdi.

Çalışmaların sabaha kadar aralıksız sürdüğünü belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz fedakarca aralıksız sabaha kadar yangınla canla başla mücadele etti. Bölgede 60 arazöz ve 11 dozerle çalışmalar yapıldı. Gece rüzgarın durmasıyla yangının ilerlemesi önlendi. Çok şükür sabaha karşı yangını kontrol altına almayı başardık. Arazinin engebeli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Günün ağarmasıyla 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla soğutma çalışmalarına başlayacağız."

Kayım, ilk belirlemelere göre yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu hatırlatarak, "Yangın dağınık bir alanda çıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak ölçümlerle zarar gören alan tespit edilecek." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: Kütahya, orman yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER