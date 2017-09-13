  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.449
    EURO 4.11
  • BIST 108796.14
    ALTIN 146.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı

Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 10 Eylül'de çıkan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden ilerlemeye başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahyadaki orman yangını Bilecike sıçradı

Domaniç'te başlayan ancak kontrol altına alınamayarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, yoğun rüzgar nedeniyle yeniden etkili olmaya başladı.

Dodurga bölgesinde sabah saatlerinde etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangın, Sofular mevkisine ulaştı. Ekipler, yoğun rüzgarın etkisiyle Muratdere yönüne ilerleyen yangını durdurmak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Bölgeden gökyüzüne yoğun dumanlar yükselirken, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Alevlerin çevrilen alanın dışına çıkarak ilerlemesi üzerine Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, önce Camiliyayla köyündeki kriz merkezinde, ardından da yangının etkili olduğu alan yakınlarında inceleme yaptı.

Öte yandan, yangın bölgesinde görevlendirilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığından 300 asker talep edildiği öğrenildi.

Etiketler: orman yangını, Kütahya, domaniç, bilecik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER