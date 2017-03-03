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Kütahya'daki FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Kütahyadaki FETÖnün kadın yapılanmasına operasyon

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütün Kütahya'daki kadın yapılanmasını oluşturduğu tespit edilen 11 kadın, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Kütahya, kadın yapılanması, fetö, PDY
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