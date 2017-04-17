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Kütahya'daki "ByLock" operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Kütahyadaki &quot;ByLock&quot; operasyonu

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.Z, E.E, ve Türkmenistan uyruklu Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi S.B, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Nisan'daki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: Kütahya, fetö, bylock
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