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Kütahya'da yolcu treni tıra çarptı

Kütahya'da yolcu treninin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, aralarında yolcuların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

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Kütahyada yolcu treni tıra çarptı

Makinistler Resul Derin ile Abdülhalim Kara yönetimindeki 72 bin 406 sefer sayılı Eskişehir-Kütahya seferini yapan yolcu treni, Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, Erhan Asılbay'ın (36) kullandığı 06 EC 1359 plakalı cam ham maddesi yüklü tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle trenin bir vagonu raydan çıktı.

Kazada, makinistler Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 12 yolcu yaralandı.

Sıkışan makinist Abdülhalim Kara, AFAD ile Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA

Etiketler: kütahya'da yolcu treni tıra çarptı, Tren kazası, Kütahya
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