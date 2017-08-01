  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.516
    EURO 4.155
  • BIST 106690.12
    ALTIN 143.252
Buradasınız : » » Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Domaniç'teki operasyonda, yaklaşık 20 kilogram esrar ve 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahyada uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yaklaşık 20 kilogram esrar ile 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine ait arazilerde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları iddia edilen T.Ç, H.Ç, H.O. ve A.B'yi takibe aldı.

Ekipler, mahkeme kararıyla Küçükköy yakınlarındaki şüphelilere ait ev ve arazilere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Çilek"in de kullanıldığı operasyonda, yaklaşık 20 kilogram esrar ve 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorguları sürüyor. 

Etiketler: Kütahya, domaniç, uyuşturucu, esrar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER