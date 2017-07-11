  • 11 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.611
    EURO 4.112
  • BIST 101097.16
    ALTIN 140.533
Buradasınız : » » Kütahya'da trafik kazasında bir asker şehit oldu

Kütahya'da trafik kazasında bir asker şehit oldu

Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahyada trafik kazasında bir asker şehit oldu

Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Devriye gezen Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu kamyonet, merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 RY 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, jandarma aracındaki askerlerden biri olay yerinde şehit oldu, her iki kamyonette bulunan 3'ü asker 7 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şehit asker ile yaralıların isimlerinin belirlenmesine çalışılıyor. AA

Etiketler: Kütahya, trafik Kazası, asker, şehit
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER