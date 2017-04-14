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Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kütahyada trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gökmen Anlı'nın (39) kullandığı 06 DM 8098 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 27. kilometresindeki Çöğürler Kavşağı'nda, Selahaddin Yılmaz (66) yönetimindeki 43 FK 467 otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücülerinden Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Anlı ile aynı araçta bulunan İsmail Korkmaz (25), İsmail (32) ve Canan Figen (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: Kütahya, kaza
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