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Kütahya'da suç örgütü operasyonu

Kütahya'da suç örgütü kurdukları, zorla senet imzalattıkları, çek ve senet tahsilatı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

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Kütahyada suç örgütü operasyonu

Kütahya'da suç örgütü kurdukları, zorla senet imzalattıkları, çek ve senet tahsilatı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü soruşturması kapsamında alınan mahkeme kararıyla Servi Mahallesi'ndeki bir inşaat şirketine operasyon düzenledi.

Buradaki aramada, iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda senet ele geçirilirken, suç örgütü kurdukları öne sürülen Murat O, Rıdvan K. ve Necdet U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ödenmeyen senet ve çekleri tahsil etmek amacıyla borçlulara ulaşarak silahla tehdit ettikleri, darp ve zorla senet düzenlemek suretiyle haksız kazanç temin ettikleri, ayrıca borçlu vatandaşları hastanelik olana kadar darbettikleri ve bu kişilerin polise şikayetçi olmaması için "merdivenden düştü, inşaattan düştü" gibi bahanelerle hastanede tedavi ettirdikleri ileri sürüldü.

Kendilerine farklı lakaplar takıp "mafya" gibi hareket ettikleri tespit edilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler: Kütahya, suç örgütü
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