  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kütahyada otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Metin Kara (20) yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27'nci kilometresinde, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada, otomobildeki Mustafa Korkut (19) ve Emre Yıldız (20) olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan Furkan Elçi (18) ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

Etiketler: Kütahya
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