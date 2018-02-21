  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kütahya'da öğrenciler komando yemini etti

Afrin'deki Mehmetçiklere destek vermek için asker kıyafeti giyip Türk bayrağı açan öğrenciler, komando yemini etti.

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Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okullarını ziyaret eden Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan'ı asker kıyafeti ile karşıladı.

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağı ile komando yemini etti, ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Tuğgeneral Bülent Tatkan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizlerin böylesine vatan sevgisiyle dolu olmanızdan çok memnun oldum. Bizler görevimizin başındayız. Sizler irfan ordususunuz. Bizler silahımıza sizler kaleminize sahip çıkın. Bu vatani en çok seven vatanına en çok hizmet eden hizmet eden olduğunu bunu da burada müşahede ettim. Hizmet yapılan çalışmalar noktasında emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren ise, "Komutanımız Bülent Tatkan'nın okulumuza yaptığı ziyaretten dolayı çok memnun olduk. 15 gün önce bizler de kendilerine bir ziyarette bulunmuştuk. Sağolsun kendileri de yoğun iş temposuna rağmen iadeyi ziyarette bulundu. Kendilerine okulumuzu gezdirdik ve Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk "dedi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: kütahya öğrenci, komando yemini
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