  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.15
  • BIST 107883.59
    ALTIN 143.428
Buradasınız : » » Kütahya'da lokantada patlama

Kütahya'da lokantada patlama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahyada lokantada patlama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir lokantada patlama meydana geldi.

Tunçbilek beldesinde Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir lokantada patlama olması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre, lokantanın bulunduğu 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu. Olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, lokantada meydana gelen patlama nedeniyle çevrede büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirten Kara, "Patlamanın lokantadaki sanayi tipi tüplerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Patlamanın olduğu saatte lokantanın kapalı olması ve üst kattaki evde kimsenin olmaması can kaybının yaşanmasını engelledi. Lokantanın olduğu iki katlı bina yıkıldı. Çevredeki binalarda hasar oluştu. İtfaiye, AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ve kömür işletmelerine ait iş makineleri enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. 

Etiketler: Kütahya, tavşanlı, lokanta, patlama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER