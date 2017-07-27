Kütahya'da lokantada patlama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir lokantada patlama meydana geldi.

Tunçbilek beldesinde Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir lokantada patlama olması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre, lokantanın bulunduğu 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu. Olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, lokantada meydana gelen patlama nedeniyle çevrede büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirten Kara, "Patlamanın lokantadaki sanayi tipi tüplerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Patlamanın olduğu saatte lokantanın kapalı olması ve üst kattaki evde kimsenin olmaması can kaybının yaşanmasını engelledi. Lokantanın olduğu iki katlı bina yıkıldı. Çevredeki binalarda hasar oluştu. İtfaiye, AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ve kömür işletmelerine ait iş makineleri enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.