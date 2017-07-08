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Kütahya'da iki tarihi bina kullanılamaz hale geldi

Kütahya'da çıkan yangında, tarihi 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

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Kütahyada iki tarihi bina kullanılamaz hale geldi

Kütahya'da çıkan yangında, tarihi 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, kentin en eski yerleşim merkezlerinden Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokak'ta, M.A.S'ye ait tarihi iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişiğindeki tarihi ahşap binaya sıçradı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya Belediyesinin itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü tarihi binalar, kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın esnasında her iki binada da kimsenin olmadığı öğrenildi.

Etiketler: Kütahya, ahşap bina, tarihi bina
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