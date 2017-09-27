  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Kütahya'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

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Kütahyada ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte ilişkin soruşturma çerçevesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, söz konusu adreslerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarıdan M.B, S.C, T.Y, H.C, A.A, T.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: Kütahya, FETÖ/PDY operasyonu, bylock
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