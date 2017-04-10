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Buradasınız : » » Kütahya'da "ByLock" operasyonu

Kütahya'da "ByLock" operasyonu

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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Kütahyada &quot;ByLock&quot; operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen T. Z, C.Ç, M.Z.B, M.Y. ve Türkmenistan uyruklu Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi S.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: Kütahya, fetö, bylock
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