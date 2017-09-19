Kütahya'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç, 12 Eylül'de Emet'te orman yangınlarının çıktığını anımsattı.

Yangın söndürme çalışmalarında birlik ve beraberlik içinde büyük mücadele sergilendiğini belirten Kayım, şöyle konuştu:

"Yangın bir doğal afettir. Ne zaman nerede başlayacağı belli olmuyor. Domaniç'te başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede hızla büyüdü ve Bilecik sınırına geçti. Bu yangınlarda devletimizin gücüne hep birlikte şahit olduk. Yangınla mücadelede 100 arazözün yanı sıra 30 dozer, 17 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı görev yaptı. Yaklaşık 500 personel ile yüzlerce gönüllü vatandaşımız bize destek verdi. Basın mensubu arkadaşlarımız da buradaki mücadeleyi ülkemize en iyi şekilde duyurdu. Domaniç ve Emet'te çıkan orman yangınları 4 günün sonunda ekiplerimizin, kurumların ve vatandaşlarımız desteğiyle tamamen kontrol altına alındı."

Kayım, Domaniç ve Emet'teki orman yangınlarının yaklaşık 600 hektarda etkili olduğunu, bu alanda yanmayan bölgelerin bulunduğunu, kesin hasarın ölçümlerin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

Yangının etkili olduğu alanın genişliğine rağmen ormanların çok fazla zarar görmediğini anlatan Kayım, şunları kaydetti:

"Bölgede yangının kontrol altına alınmasının ardından hemen ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Yangın soğutma çalışmaları sürerken aynı bölgede ağaçlandırma faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Dozerlerimiz dikim yapılacak bölgeyi sürmeye başladı. Yaklaşık 10 hektarlık alan sürülerek ağaç dikilecek hale getirildi. Yangında hasar gören bölgeyi ekim, kasım aylarına kadar dikim faaliyetleri için hazır hale getireceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu küllerin arasından yeni ağaçlar yeşerecek. Birkaç yıl içinde de burasının tekrar yeşil görünümüne kavuşacağını hep birlikte göreceğiz."