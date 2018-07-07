  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

7 ilde Kütahya merkezli operasyonda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü polis 9 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep, Denizli ve Kastamonu'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 polis memuru ile çeşitli kamu kurumlarında görevli 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmaları ve davalarında tutuklu bulunanların tahliyesi, ihraç edilen kamu görevlilerinin iadesi, e-haciz işlemlerinin kaldırılması, kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlanması, vatandaşlık işlemleri, gümrükte el konulan araç ve malların bırakılması ve açıktan memuriyete atama" gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: nitelikli dolandırıcılık, mit, Kütahya, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER