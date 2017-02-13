Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Kütahya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı.

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.