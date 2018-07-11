Kütahya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

Kütahya merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Temmuz'da gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali D, Bahattin K, Hüseyin G. ve Necati G. ile polis memurları Ferhat T. ve Vedat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler R.T, İ.Ç. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep, Denizli ve Kastamonu'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, polis memurları Ferhat T, Vedat A. ve R.T. ile çeşitli kamu kurumlarında görevli 6 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ve doküman ele geçirilen şüphelilerin, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmaları ve davalarında tutuklu bulunanların tahliyesi, ihraç edilen kamu görevlilerinin iadesi, e-haciz işlemlerinin kaldırılması, kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlanması, vatandaşlık işlemleri, gümrükte el konulan araç ve malların bırakılması ve açıktan memuriyete atama" gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA