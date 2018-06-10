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Kuşadası'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası ilçelerinde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

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Kuşadasında yerli ve yabancı turist yoğunluğu

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylara, Kadınlar Denizi ile Sevgi Plajlarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi var.

Turistlerin bazıları sahil kenarında yüzmeyi tercih ederken kimi de tekne turlarıyla koyları geziyor.

Ege Port Limanı'na yanaşan Celestyal Cristal isimli kruvaziyer gemiden inen 1200 turistin bir bölümü kent merkezinden alışveriş yapmayı tercih etti, bazıları da Efes ve Meryem Ana'yı dolaştı.

Didim'de de sıcak havayı fırsat bilenler Altınkum Sahili'ne akın etti.

Turist hareketliliği turizmciyi sevindirdi

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçede kruvaziyer turizminin canlanmasıyla başlayan turist hareketliliğinin turizmciyi sevindirdiğini söyledi.

Otellerin neredeyse tamamının dolduğunu anlatan İlbahar, "Bayram tatilinden sonra da hareketlilik devam edecek. Özellikle seçimlerden sonra ilçedeki sahillerde iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluşacak" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: turizm, turist, meryem ana, Kuşadası, Ege, Dilek Yarımadası, didim
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