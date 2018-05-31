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Kuşadası'nda yat yandı, baba ve oğlu kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:27





