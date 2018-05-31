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Kuşadası'nda yat alev alev yandı, baba ve oğlu kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.

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Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki uluslararası sularda siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Motoryatın alev aldığını fark eden yakındaki teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci, "Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var" diye telsizden anons geçti.

Cebeci ile eşi, yanan motoryattan cep telefonu kamerasıyla görüntü alırken, 2 kişinin suda yüzdüğünü gördü. Cebeci, motoryattan denize atlayan 50 ve 20 yaşlarındaki baba-oğlu kurtarmak için denize ip attığını, ulaştığı ipi oğluna bağlayan babanın ise "Çok yoruldu, kulak atacak hali kalmadı" dediğini söyledi. İsimleri öğrenilemeyen baba- oğul, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

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