Kuşadası'nda motoru alev alan tekne battı

Turgutreis'ten İzmir Alaçatı'ya giden ve içinde Mustafa Günaydın ile oğlu Halil İbrahim Günaydın'ın bulunduğu "Biblos" isimli teknenin, uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede seyrederken makine dairesinde yangın çıktı.

Telsizden yardım isteyen baba oğul yangından korunmak için denize atladı. Bölgede bulunan Ada-6 isimli yelkenli teknedekiler, baba ile oğlunu kurtararak Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Büyük bölümü yanan tekne su alarak battı.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, olayda can kaybının olmadığını, kurtarılan baba ve oğlunun Didim'e getirildiğini söyledi.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen baba ve oğlunun taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA