Kuşadası Körfezi’nde 41 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi Gümüldür önlerinde bir göçmen botu, bölgede havadan devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi.
Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan göçmenler, sahil güvenlik ekiplerinin aldığı önlem nedeniyle geri dönerek, Gümüldür sahilinden karaya çıkmaya çalıştı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile yaptığı ortak çalışmayla Suriye uyruklu 41 göçmen yakalandı.
İfadeleri alınan göçmenler, İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.
Kaynak: İHA